читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев провалил сразу две попытки контратаковать на Херсонском направлении, но придумал, как из очередного поражения сделать «перемогу». Он задействовал реактивные системы залпового огня HIMARS для обстрелов Антоновского моста через Днепр, рассказал сайту «Украина.ру» военный историк Юрий Кнутов.

Аналитик напомнил, как Киев анонсировал «контрнаступление» на Херсон и грозил «восстановить контроль» над городом. Первые же две попытки сделать это завершились традиционным для ВСУ провалом. Теперь они уже в третий раз бьют по Антоновскому мосту, чтобы прикрыть довольно крупные потери личного состава и бронетехники, а также объявить о «победе».

«Но киевскому режиму надо объяснять, что «перемога» вроде есть и обстрел моста – это громкая акция», – пояснил эксперт.

Напомним, что только 22 июля ВСУ дважды наносили удары по Антоновскому мосту, заявляя, что таким образом хотят оставить город в «котле».

Вам может понравиться

Финская миграционная служба не пустила в Хельсинки 12 раненых украинских боевиков

Власти ряда европейских государств рады помочь в лечении раненым боевикам украинской армии, но не пускают их на свою территории. С такой проблемой столкнулись волонтеры из Финляндии, которые хотели доставить 12

Зеленский и Киев станут приоритетными целями ВС РФ в ответ на усиление РСЗО HIMARS

Военные эксперты Игорь Коротченко и Сергей Хатылев прокомментировали возможное появление в распоряжении ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Напомним, это боезаряды способны наносить удары по Крымскому полуострову, а также по 9 приграничным

Шурыгин назвал главную цель заявлений Киева о “скором контрнаступлении” ВСУ

Поражения Киева под Лисичанском и Северодонецком «уронили» боевой дух ВСУ и морально-психологическое состояние особо «упоротых» националистов. Чтобы смягчить последствия, командование украинской армии и руководство страны пробавляется громкими заявлениями о скором
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |