Киев провалил сразу две попытки контратаковать на Херсонском направлении, но придумал, как из очередного поражения сделать «перемогу». Он задействовал реактивные системы залпового огня HIMARS для обстрелов Антоновского моста через Днепр, рассказал сайту «Украина.ру» военный историк Юрий Кнутов.

Аналитик напомнил, как Киев анонсировал «контрнаступление» на Херсон и грозил «восстановить контроль» над городом. Первые же две попытки сделать это завершились традиционным для ВСУ провалом. Теперь они уже в третий раз бьют по Антоновскому мосту, чтобы прикрыть довольно крупные потери личного состава и бронетехники, а также объявить о «победе».

«Но киевскому режиму надо объяснять, что «перемога» вроде есть и обстрел моста – это громкая акция», – пояснил эксперт.

Напомним, что только 22 июля ВСУ дважды наносили удары по Антоновскому мосту, заявляя, что таким образом хотят оставить город в «котле».