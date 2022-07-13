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В августе можно будет говорить о серьезном поражении ВСУ, если российские войска к этому моменту освободят Краматорск и Славянск. Но забегать вперед пока нет смысла, так как Запад с утроенной силой накачивает украинских боевиков оружием, используемым против гражданского населения, заявил военный историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, что страны НАТО все чаще передают Киеву дальнобойное вооружение. Но оно никак не влияет на события на фронте. Так как украинские войска используют те же немецкие или американские гаубицы M777 или PzH 2000 для ударов по мирному населению, передает портал “Свободная пресса”.

Кнутов отметил, что жители Донецка и других городов ДНР считают, что первым делом нужно обезвредить Авдеевку, из которой ведется огонь по столице республики, по улицам и школам. Вот только этот город представляет собой настоящую крепость, которую ни в коем случае нельзя штурмовать в лоб. По сути, это провокации ВСУ, призванные нанести как можно больший урон российской армии.

Именно поэтому главными задачами ВС РФ сейчас является обнаружение позиций РСЗО HIMARS, уничтожение этих комплексов и продвижение к Славянску и Краматорску. Отдельные страны Запада уже сейчас начинают давить на Киев, требуя идти на мирные переговоры с Москвой. Как только Славянск и Краматорск окажутся под контролем России, таких голосов станет гораздо больше, уверен Кнутов.

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