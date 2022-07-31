ВС РФ необходимо максимально уплотнить средства противовоздушной обороны и активно уничтожать американские РСЗО HIMARS. Это позволит сделать поставки подобного оружия абсолютно бессмысленными, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил в интервью сайту «Украина.ru», что ВС РФ уже предприняли кое-какие меры, чтобы не просто защитить освобожденные регионы от ударов ВСУ, но и ликвидировать американские установки. Для этой цели они задействовали дополнительные ОТРК «Искандер-М», а также высокоточные ракеты воздух-поверхность на истребителях ВКС.

Все это вкупе с расширением возможностей ПВО позволит России ликвидировать 12-15 РЗСО HIMARS за то время, пока США будут готовить к отправке еще 10 единиц. Поэтому Пентагон поймет всю бессмысленность таких поставок.