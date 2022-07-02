Вывод российского гарнизона с острова Змеиный позволил устранить неоправданные риски. Ни тактической, ни стратегической ценности эта территория уже не представляла, поэтому продолжать оборонять ее не было никакого смысла, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик напомнил, что Киев получил американские противокорабельные ракеты «Гарпун», а также реактивные системы залпового огня HIMARS. ВСУ, не способные хоть как-то проявить себя на Донбассе, сосредоточились на использовании этого вооружения против острова Змеиный.

«По таким целям у нас работает «Панцирь-М», но он стоит еще не на всех кораблях. Поэтому проводить десантную операцию с риском для живучести кораблей и личного состава — это серьезная авантюра», – цитирует Кнутова сайт «Украина.ру».

По словам эксперта, ВС РФ сперва освободят Лисичанск, затем проведут операцию по освобождению Славянска и Краматорска. Только после этого они смогут спокойно заняться Одессой и без особых усилий вернут Змеиный, если в этом возникнет необходимость.