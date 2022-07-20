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Защитить Крымский полуостров и приграничные области России от дальнобойных ракет РСЗО HIMARS поможет эшелонированная система противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что необходимо существенно усилить ПВО на границах с Украиной и задействовать тактику многоэшелонированной обороны, которая успешно применялась в СССР. Первыми американские ракеты должны встречать комплексы дальнего действия С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», которые способны уничтожать широкий спектр воздушных целей.

На тот редкий случай, если они не смогут справиться с задачей либо будут перегружены противником, используются зенитно-ракетные комплексы средней дальности, к которым относятся «Бук-М3» и «Тор-М2». Также система дополняется ЗРК, способными уничтожать воздушные цели на коротких дистанциях.

Напомним, что 20 июля Вашингтон может объявить о поставках на Украину дальнобойных ракет ATACMS, дальность действия которых достигает 300 километров.

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