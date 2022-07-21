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Говорить о прорыве обороны ВСУ между Соледаром и Северском пока слишком рано, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что главной задачей российских войск является установление контроля над господствующими высотами. Это вынудит Киев отвести свои подразделения точно так же, как в Лисичанске.

Сейчас высоты в Северске удерживаются боевиками ВСУ, которые в любой момент могут открыть огонь по входящим в город российским подразделениям. Это приведет к негативному результату. Именно поэтому нужно сосредоточиться на господствующих высотах, откуда необходимо выгнать противника.

До тех пор, пока они будут находиться под контролем ВСУ, смысла входить в Северск нет, заявил Кнутов в интервью сайту “Украина.ру”. Город фактически контролируется националистическими формированиями, которые могут превратить победу ВС РФ в совершенно нежелательное поражение.

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