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Соединённые Штаты Америки имеют множество биологических лабораторий по всему миру. В них они проводят опасные эксперименты с возбудителями серьёзных инфекционных заболеваний. Такие лаборатории есть и на Украине. Информацию об этом распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК) – сообщают “Известия”.

Откуда у КНДР такие сведения, в сообщении не указывается. Якобы информация об этом содержится в секретных данных из Американского государственного архива. Северокорейские журналисты утверждают, что США причастны к распространению многих инфекционных заболеваний, возбудители которых появились в ходе экспериментов в биолабораториях.

В подтверждении этих слов ЦТАК уверяет, что США уже проводили испытания биологического оружия. При этом карта таких испытания совпадает с картой вспышек многих серьёзных заболеваний за последние годы. В том числе коронавирусной инфекции, пандемия которой продолжается до сих пор.

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