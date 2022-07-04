Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива прокомментировал освобождение Лисичанска от боевиков ВСУ. Он отметил, что украинская армия сейчас больше похожа на демонстрацию трудящихся, которые с транспарантами в руках идут на танки.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Северодонецк и Лисичанск были освобождены за две недели. При этом погибло почти пять с половиной тысяч украинских военных. Также ВСУ бросили на позициях больше 500 единиц боевой техники.

Кива не без иронии отметил, что все эти потери – всего лишь очередной тактический прием Киева. Он специально оставляет города и отправляет военнослужащих на смерть, чтобы как можно скорее добиться “победы”.

Напомним, что Алексей Арестович, исполняющий роль главного рупора киевского режима, назвал “операцию” в Северодонецке и Лисичанске вполне “успешной”. Сопротивление ВСУ, которые понесли крупные потери, было организовано лишь для того, чтобы потянуть время и получить западное оружие.