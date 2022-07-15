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Эксперты китайского издания «Жэньминь жибао» перечислил семь смертных грехов НАТО. Автор публикации Ван Ивэй заявил о том, что конфликт на Украине придал НАТО новых сил. Альянс снова набирает свою популярность.

К первому греху обозреватель отнес проявление расизма, которое заметно очень явно. В НАТО уверены, что Россия проиграла холодную войну. А победу во Второй мировой войне они в расчет не берут.

Альянс считает, что его идеология всегда стоит во главе угла. США всегда действуют по принципу создания идеологической и лагерной конфронтации. Они считают, что Америка самая главная в мире.

Кроме того, журналист отмечает, что Альянс всегда игнорирует нормы международного права. Это проявляется в решении принять в состав Финляндии. При этом НАТО всегда заявляет, что действует только в соответствии с Уставом ООН, но на самом деле это совсем не так.

Журналист отметил: «На самом деле ведет себя как пособник, помогающий США проворачивать свои грязные дела. В 1999 году без санкционирования Организации Объединенных Наций НАТО нагло разбомбила Югославию и посольство Китая, используя в качестве причины так называемые «преступления геноцида».

Альянс постоянно продвигает блоковую политику, а это очень большой грех. Кроме того, он остается главным источником напряжения во всем мире.

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