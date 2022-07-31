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В ходе внеплановых учений НОАК Китай нанес удар по Тайваньскому проливу с использованием как минимум 32 управляемых ракеты калибра 370 миллиметров. Портал Avia.Pro сообщает, что это была акция устрашения, адресованная Соединенным Штатам, пытающимся обострить ситуацию в регионе.

Для ударов китайская армия задействовала реактивные системы залпового огня PHL-16. Они способны поражать цели с дистанции в 220 километров, хотя некоторые источники заявляют о дальности в 500 км.

Напомним, что США отправили к берегам Тайваня и Китая авианосную ударную группу. Однако комплексы PHL-16 обладают такой мощью, что могут потопить все американские авианосцы, если они попробуют сунуться в Тайваньские пролив.

Учения НОАК начались на фоне предполагаемого визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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