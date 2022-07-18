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Китай требует от Соединенных Штатов немедленно разорвать все военные связи с Тайванем, а также отменить сделку по поставке оружия на 108 миллионов долларов. Пресс-секретарь Минобороны КНР Тан Кефэй заявил, что США должны остановить реализацию плана по вооружению островного государства.

Он отметил, что Народно-освободительная армия Китая намерена пресекать любые попытки вмешательства в отношения между КНР и Тайванем третьих стран, а также будет предпринимать необходимые меры, чтобы защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет.

Если США продолжат поставлять Тайваню оружие и раскручивать конфликт между островным государством и Пекином, то именно им придется нести всю полноту ответственности за подрыв межгосударственных отношений.

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