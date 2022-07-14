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Жители Украины продолжают верить своим политикам, заявления которых похожи на привирание школьников. Некоторые их высказывания вообще напоминают бред наркоманов. Об этом заявил директор медиагруппы «Россия сегодня» и члена Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Подробности передает “Комсомольская правда“.

Эксперт отметил, что киевские пропагандисты уверяли в проведении “тактического хода” со стороны ВСУ на “Азовстали”. А уже в ближайшее время миллионная армия собирается отвоевать юг Украины.

Вышинский попытался объяснить, как же киевскому режиму удалось превратить население страны в “зомби”. Все очень просто. Дело в том, что на территории Украины только один информационный марафон, любая альтернатива запрещена.

Так как у ВСУ никаких побед нет, успехи пытаются представить в виде тактических маневров, которые на самом деле оказались сдачей украинских военных в плен.

По словам эксперта, на Украине уже очень давно началась программа оболванивания населения, поэтому она уже дала свои плоды.

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