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Киев мог получить для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS боезаряды ATACMS, которые позволяют наносить удары по территории России, пишет издание «Военное обозрение». Дальность действия этих тактических ракет достигает 170 километров, поэтому они могут поражать склады с боеприпасами и командные пункты в РФ и на территории республик Донбасса.

Эксперты напомнили, что США официально запретили поставку Киеву таких ракет. Но ВСУ все же могли получить их, причем не обязательно от Вашингтона. К примеру, боезаряды ATACMS применяются в британских MLRS, поэтому отправить на Украину их вполне мог Лондон.

В качестве косвенного доказательства специалисты приводят обстрел населенного пункта Ровеньки, расположенного в 80 километрах от границы зоны боевых действий в ЛНР. Соединенные Штаты запретили Украине размещать HIMARS в непосредственной близости от российских рубежей, чтобы комплексы не попали в руки Москвы, поэтому удары наносились с большого расстояния. Однако стандартные ракеты M142 имеют дальность не более 70 километров, что не позволило бы ВСУ достать до цели в Ровеньках.

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