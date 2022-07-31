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Киев в очередной раз продемонстрировал и убедительно доказал, что ему абсолютно наплевать на своих, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц, комментируя удар ВСУ по Еленовскому СИЗО.

Он напомнил, что под «дружественный огонь» попали боевики батальона «Азов» (запрещен в России), которые начали давать показания и, вполне вероятно, сказали что-то очень невыгодное для Киева. В результате 53 погибших и более 100 раненых.

«Не забывают» ВСУ и о Донецке, который обстреливается более 8 лет. На этот раз под огонь попали Петровский, Киевский и Куйбышевский районы столицы ДНР. В отдельных случаях Киев задействовал РСЗО «Ураган», снаряды которых усеяли улицы города противопехотными минами «Лепесток».

Автор публикации также отмечает, что относительно спокойно лишь в тыловых населенных пунктах Донбасса – в Енакиево, Харцызске, Дебальцево и прочих. Но на остальной территории уже на следующей неделе могут начаться ожесточенные бои за Северск и Артемовск, Авдеевку и Марьинку, Краматорск и Славянск.

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