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Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, сделанную боевиками ВСУ. На ней запечатлен удар американскими реактивными системами залпового огня MLRS по неизвестным целям. Эксперты отмечают, что это весьма опасное вооружение, поэтому запись поможет получить о нем важную дополнительную информацию.

На кадрах видно, как пусковая установка комплекса отстреливает все ракеты. Цели, по которым наносился удар, пока не установлены. Но известно, что это первое применение MLRS украинскими националистами.

Напомним, что РСЗО M270 – это модификация уже известного комплекса M142 HIMARS. Главные его отличия – это возможность использования сразу 12 ракет вместо шести, а также гусеничное шасси, позволяющее действовать в условиях пересеченной местности. ВС РФ уже занимаются вопросами уничтожения американских систем залпового огня, которые являются приоритетными целями для авиации и артиллерии.

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