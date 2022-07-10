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Североатлантический альянс в течение первых двух месяцев довольно активно поставлял на Украину оружие. Однако сейчас поток начинает постепенно иссякать, так как европейские страны отдали Киеву почти все свои запасы, заявил политолог Яков Кедми.

Он отметил, что с проблемами столкнулся не только Евросоюз. Соединенные Штаты, которые за минувшие полгода отправили на Украину несколько тысяч противотанковых ракетных комплексов, смогут компенсировать эти потери для своей армии не ранее, чем через 5-6 лет.

Что касается Европы, она давно минимизировала производство оружия, что привело к деградации военно-промышленного комплекса. Именно поэтому Брюссель не в состоянии удовлетворить постоянно растущие аппетиты Киева. Если бы ЕС даже нашел такие объемы вооружений, которые беспрерывно требует Украина, его боеспособность снизилась бы до нуля. Впрочем, уже сейчас Европа и США отдали Киеву все имеющиеся у них резервы.

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