НАТО ждет распад. И такой сценарий можно назвать наиболее вероятным. Такое мнение высказал израильский военный эксперт Яков Кедми. Подробности передает издание “Военное дело“.

По словам Кедми, Североатлантический альянс уже никому не нужен, военный блок может просто исчезнуть, и никто не заметить нехватки. Он прокомментировал: «Потому что, кроме самого бюрократического аппарата НАТО, эта организация абсолютно никому не нужна. Как военная сила она ничего не представляет».

Кроме того, Кедми уверен, что Североатлантический альянс не может представлять никакой угрозы России. Без помощи со стороны США эта организация вообще несостоятельная. По мнению эксперта, если возникнет противостояние между США и Россией, то решения будут приниматься исключительно Москвой и Вашингтоном.