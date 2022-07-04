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Политолог Яков Кедми в интервью изданию “Военное дело” исключил любую возможность вписать Майдан Украина на политическую карту мира.

Он отметил, что Россия начала спецоперацию на Украине именно потому, что была обнаружена прямая угроза безопасности нашей страны в современной Украине и деятельности Киева.

Военный эксперт прокомментировал: «Так её создали, чтобы она была базой для атаки на РФ. А со стратегической точки зрения Россия должна не допустить превращения хотя бы одного метра территории, которая сегодня является Украиной, в базу для будущего нападения».

Яков Кедми представил возможный сценарий, как будет реализовываться новая Украина. По его мнению, часть Украины, Новороссия, войдет в состав России. Не исключено, что появится одна или две области. Но, судя по заявлениям Путина, это будет новая Украина в рамках союзного государства.

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