В августе польские войска все же войдут на Западную Украину. В первую очередь это необходимо Киеву, который намеревается перебросить дополнительные подразделения на Донбасс, рассказал политолог Яков Кедми.

Он привел данные польского агентства разведки, которые подтверждают, что 6-я и 25 бригады ВДВ Вооруженных сил Польши уже готовятся к вторжению в соседнюю страну. Они намерены взять под контроль западные регионы, а те подразделения ВСУ, которые сейчас находятся там, будут переброшены на линию фронта.

Польская разведка также выяснила, что националистическим формированиям сейчас поставлена задача любой ценой удерживать Краматорск, Славянск и Дзержинск. Для обороны этих городов скоро будет отправлено усиление в виде 30 тысяч мобилизованных украинцев, наскоро прошедших курс молодого бойца.