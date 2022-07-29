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Российские ВС могут всего за две недели завершить спецоперацию на Украине, полностью ликвидировать ВСУ и решить все поставленные задачи. Однако для этого политическое руководство страны должно отдать соответствующий приказ, уверен израильский политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что существует целый ряд тактических вариантов, которые позволяют быстро установить контроль над всей территорией Украины. При этом ее политическое руководство и командование ВСУ просто перестанут существовать, будто их и не было никогда.

По мнению эксперта, подобный блицкриг может теоретически привести к незначительному увеличению потерь, однако дело не в этом, а в готовности политического руководства России пойти на усиление наступательных действий и отдать соответствующий приказ военному командованию.

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