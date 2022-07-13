России совсем не обязательно задействовать ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны Запада. В ее распоряжении имеются гиперзвуковые ракеты, которые по своей мощи не уступают ЯО, но не влекут за собой столь опасных последствий, заявил политолог Яков Кедми.

Он привел в пример ракеты «Авангард», которые способны «разнести в клочья» любую цель. Причем без ядерного заражения местности. Эти боезаряды развивают огромную скорость, достигающую 27 чисел Маха, благодаря чему перехватить их современными средствами ПВО-ПРО не представляется возможным.

Напомним, что НАТО практически с первых дней начала спецоперации на Донбассе разгоняет лживую информации о желании России развязать Третью мировую войну с применением ядерного оружия. Однако на деле единственными, кому выгодно продолжение боевых действия, являются именно США, превратившие Североатлантический альянс в свой собственный сервисный центр.