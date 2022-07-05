Собственную операционную систему (ОС) планирует выпустить “Лаборатория Касперского”. Точные сроки появления продукта пока не называются, однако уточняется, что он будет предназначен для широкого применения. В том числе и для рядовых пользователей.

Как сообщает РИА “Новости”, планами по созданию “оси” основатель компании Евгений Касперский поделился на международной промышленной выставке “Инпром-2022”.

Разработка операционной системы для “Лаборатории Касперского” не должна стать чем-то уникальным. У компании уже есть одна ОС. Однако она специфична и используется только в системах с высокими требованиями к кибербезопасности.

Ранее компания Microsoft сообщила, что покидает российский рынок. После таких заявлений операционная система Windows стала недоступна для пользователей из России на официальном сайте американской корпорации, а регулярные обновления на уже действующих системах были приостановлены. По мнению специалистов, со временем это может стать проблемой для большинства владельцев ПК в России – операционные системы, которые регулярно не обновляются, становятся уязвимы для вредоносных программ и вирусов.