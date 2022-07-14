читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС сбили несколько украинских самолетов и приблизились практически вплотную к Артемовску. Подробности сводки боевых действий за минувшие сутки рассказал портал Readovka.

Так, фронтовой бомбардировщик Су-24 был уничтожен в небе над населенным пунктом Новоукраинка, что под Угледаром. Кроме того, на Донецком участке фронта ВС РФ ведут активную контрбатарейную борьбу, предотвращая обстрелы со стороны Авдеевки.

У Барвенково под удар ВС РФ попал штурмовик Су-25. На этом направлении российские войска уверенно продвигаются к Славянску, эксперты прогнозируют совсем скорое начало серьезных боев в непосредственной близости от города.

Над Николаевской областью сбит истребитель МиГ-29. В самом областном центре ракетный удар по судостроительному заводу позволил уничтожить около 350 боевиков группировки «Каховка» вместе с десятками единиц техники.

На Харьковском направлении российским ВС удалось уничтожить диверсионную группу противника близ Дементиевки. Несколько ее представителей решили сложить оружие и сдаться.

Вам может понравиться

Рогов предупредил ВСУ о справедливой мести за удары по Запорожской и Херсонской областям

ВС РФ не должны оставлять безнаказанными украинские обстрелы Новой Каховки и атаку на Энергодар, заявил представитель главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что возмездия за эти удары

В Сети продемонстрирован модуль “Арбалет-ДМ” на службе группировки “Отважных”

Портал «Русская весна» показал на видео использование дистанционного пулеметного модуля «Арбалет-ДМ» военнослужащими группировки «Отважных» ВС РФ. Это уникальное вооружение установлено на бронеавтомобилях «Тигр». Уже ставшая легендарной российская группировка «О» успешно

Страны НАТО бьют тревогу из-за перепродажи Украиной западного оружия

НАТО и ЕС требуют максимально ужесточить контроль за перемещениями вооружений на Украине. Связано это с зафиксированными случаями контрабанды западного оружия, которое продается преступным группировкам на территории Европы, пишет издание Financial
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |