Российские ВС сбили несколько украинских самолетов и приблизились практически вплотную к Артемовску. Подробности сводки боевых действий за минувшие сутки рассказал портал Readovka.

Так, фронтовой бомбардировщик Су-24 был уничтожен в небе над населенным пунктом Новоукраинка, что под Угледаром. Кроме того, на Донецком участке фронта ВС РФ ведут активную контрбатарейную борьбу, предотвращая обстрелы со стороны Авдеевки.

У Барвенково под удар ВС РФ попал штурмовик Су-25. На этом направлении российские войска уверенно продвигаются к Славянску, эксперты прогнозируют совсем скорое начало серьезных боев в непосредственной близости от города.

Над Николаевской областью сбит истребитель МиГ-29. В самом областном центре ракетный удар по судостроительному заводу позволил уничтожить около 350 боевиков группировки «Каховка» вместе с десятками единиц техники.

На Харьковском направлении российским ВС удалось уничтожить диверсионную группу противника близ Дементиевки. Несколько ее представителей решили сложить оружие и сдаться.