Натовские союзники Киева заявляют, что их помощь Украине ограничивается передачей оружия и обучением боевиков ВСУ его использованию. Однако это вранье, уверен военный эксперт Владимир Ераносян.

Каперанг запаса уверен, что военнослужащих ВСУ и близко не подпускают к реактивным системам залпового огня HIMARS. Максимум, что им разрешают – это охранять дорогостоящие американские комплексы. Перезарядка картриджа и ведение огня из M142 осуществляются военнослужащими ВС США и Великобритании, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, установками HIMARS могут управлять морские пехотинцы, которые приобрели большой опыт работы с этим вооружением еще во времена войны в Ираке.

Напомним, что Киев все активнее задействует американские РСЗО для обстрелов Донбасса. Причем по своему обыкновению он атакует в основном жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.