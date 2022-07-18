Киевские политики и пропагандисты снова начали говорить об ударе по Крымскому мосту. Это сооружение не дает украинскому режиму покоя с момента ввода в эксплуатацию, однако до сих пор в его распоряжении не было технических средств, позволяющих сделать пустые заявления реальностью.

В ходе спецоперации ВС РФ на Донбассе Киев и вовсе стал терпеть одно поражение за другим, поэтому тема моста перестала подниматься вообще. Однако сейчас в распоряжении ВСУ имеется грозное оружие – реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.

Российские эксперты оценили все возможные риски, связанные с этим оружием. По их мнению, Киев действительно может задействовать HIMARS для удара по Крымскому мосту, однако для этой цели ему потребуются ракеты с дальностью поражения целей как минимум до 300 километров. Официально Вашингтон подобные боезаряды на Украину не поставлял, однако не исключено, что они все же имеются в распоряжении ВСУ.

Киев угрожает уничтожить Керченский мост, однако одних ракет для этого недостаточно. Сооружение хорошо охраняется передовыми средствами ПВО, которые легко перехватят летящие по нему боезаряды. Но даже если одна из ракет каким-то чудом сумеет прорвать оборону, ущерб будет минимальным. Россия легко восстановит мост, а вот у Киева возникнут серьезные проблемы с западными кураторами. Которые вряд ли одобрят попытку втянуть США и Североатлантический альянс в прямое противостояние с Москвой. Ведь удар по территории РФ оружием США будет фактически объявлением войны.