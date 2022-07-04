читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рамзан Кадыров в собственном телеграм-канале опубликовал шутливое постановочное видео. На кадрах он держит руку у актера, который исполняет роль украинского президента Владимира Зеленского, подписывающего акт о капитуляции.

После завершения процедуры актер говорит: “Ахмат – сила”.

“В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми”, – подписал глава Чечни видеозапись.

Он призвал пользователей не писать негативные комментарии в адрес “подписавшего капитуляцию” Зеленского, чтобы не доводить и без того перепуганного украинского лидера до инфаркта.

Вам может понравиться

РИА Новости: С чем столкнулись наемники “Иностранного легиона” на Украине

Из 7 000 иностранных наемников, приехавших на Украину, в строю осатеся всего 3221 человек, сообщает РИА Новости. Отмечается, что 1779 “серых гусей” быстро приняли решение вернуться домой, а 1956 погибли

Daily Express: антироссийские санкции загнали Европу в “уловку-22”

В парадоксальной ситуации оказались страны Евросоюза. На фоне сложной геополитической обстановки стремясь навредить России государства Запада ввели против неё экономические санкции. При этом последствия такого решения больше ударили по самой

Welt: ЕС нанес Польше тяжелый удар, отказавшись выплачивать средства из восстановительного фонда

Евросоюз пока не намерен выплачивать Польше 35 миллиардов евро из “ковидного” фонда, так как одобренный польским парламентом законопроект не отвечает нормам ЕС, сообщила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Немецкое издание Die
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |