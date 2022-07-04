Рамзан Кадыров в собственном телеграм-канале опубликовал шутливое постановочное видео. На кадрах он держит руку у актера, который исполняет роль украинского президента Владимира Зеленского, подписывающего акт о капитуляции.

После завершения процедуры актер говорит: “Ахмат – сила”.

“В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми”, – подписал глава Чечни видеозапись.

Он призвал пользователей не писать негативные комментарии в адрес “подписавшего капитуляцию” Зеленского, чтобы не доводить и без того перепуганного украинского лидера до инфаркта.