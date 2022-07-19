Военнослужащие ВС РФ все чаще слышат самый распространенный «боевой клич» убегающих с полу боя украинских боевиков – «Тикаем, пацаны». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что именно эту фразу чаще всего произносят «бандеровцы, нацики и прочие шайтаны», которые пытаются оказывать сопротивление ВС РФ, но в подавляющем большинстве случаев вынужденные бежать куда глаза глядят. Они оставляют свои позиции и укрепрайоны, осознавая превосходство российских бойцов в огневой мощи и военном мастерстве.

Боевики бросают опорные пункты, которые строили долгие годы, оставляют там хваленое западное оружие. При этом те, кто успевает сбежать, все равно вскоре встречаются с российскими войсками в следующем укрепрайоне.