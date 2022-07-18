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В Чечне сформировано четыре новых добровольческих подразделения «Север-Ахмат», «Восток-Ахмат», «Юг-Ахмат» и «Запад-Ахмат», заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что в первом из этих полков собраны военнослужащие, которые имеют опыт боевых действий на Украине и в Сирии.

Сразу после завершения занятий по боевой подготовке и военному слаживанию все подразделения отправятся на Украину. По словам Кадырова, от добровольцев не было отбоя, поэтому полки удалось сформировать в кратчайшие сроки.

Глава Чечни заявил, что воевать против России – это «не голливудские боевики снимать». ВС РФ еще не начинали действовать всерьез, поэтому и Киеву, и его кураторам из Соединенных Штатов пора готовить белые флаги.

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