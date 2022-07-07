Британское правительство намеревается установить для объявившего о своей отставке Бориса Джонсона несколько правил. Все дело в том, что до октября опальный премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности.

Кабмин собирается заявить Джонсону, что его дальнейшее пребывание на посту – это всего лишь «операция по исполнению обязанностей» и не более. Поэтому правительство считает неприемлемыми любые решения премьера, связанные с изменением политики по важнейшим для страны вопросам. К примеру, по налогам.

Напомним, что после обвинений в домогательстве к двоим мужчинам протеже Джонсона Кристофера Пинчера тот был вынужден уйти в отставку. Следом за ним начали уходить с постов другие представители Консервативной партии, которые выражали таким образом несогласие с действиями премьер-министра. В результате Джонсон был вынужден и сам объявить об отставке.