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Израильское издание Jerusalem Post рассказало о секретном лазерном оружии России, которое разрабатывается специально для уничтожения натовских спутников. Автор публикации заявил, что и РФ, и Китай уже около года предпринимают попытки атаковать космические аппараты, из-за чего в скором будущем позиции США и Израиля могут оказаться под большим вопросом.

Оружие, которое разрабатывает Россия – это инновационные системы, которые смогут подавлять электронное оборудование спутников и их оптику. В результате аппараты просто перестанут функционировать.

Автор отметил, что США, а вместе с ними и Израиль, могут оказаться «ослеплены» новым оружием России. Которая вместе с Китаем давно обошла эти страны в космических технологиях.

Эксперт также напомнил, что Соединенные Штаты используют спутники не только для разведки и обеспечения работы навигационных систем. Помимо этого, космические аппараты обеспечивают коммуникации между морскими, воздушными и сухопутными войсками, поэтому их уничтожение сделает армию США совершенно беспомощной.

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