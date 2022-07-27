Закрытие Еврейского агентства Россией связано с действиями Израиля и его позицией относительно конфликта на Украине. Иерусалим все больше поддерживает Киев, что совершенно закономерно не нравится Москве, пишет издание The Jerusalem Post.

При этом реакцией на закрытие агентства стал «нелепый» ультиматум премьер-министра Израиля Яира Лапида. Он довольно угрожающе заявил, что действия РФ станут причиной ухудшения отношений между двумя странами.

Проблема в том, что отношения и так ухудшились донельзя. Поддержка Киева – это только верхушка айсберга. Кроме того, Израиль продолжает атаковать Сирию, причем часто делает это, не согласовывая удары с РФ.

Россия вполне могла бы решить все возникшие недопонимания с Израилем вполне логичным способом – переговорами. Однако Лапид демонстративно не идет на контакт и не соглашается на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авторы публикации отмечают, что в таких условиях Еврейское агентство должно было закрыться рано или поздно. Поэтому ничего странного или сверхъестественного не произошло.