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Соединённые Штаты Америки устроили ад на Украине. Именно они повинны в той ситуации, которая сейчас возникла в стране. Об этом пишет японское издание JB Press – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель издания и политолог Ивао Осаки утверждает, что боевые действия в Восточной Европе начались не из-за желания Москвы подчинить Киев. Российскую сторону вынудили начать специальную военную операцию действия США.

Осаки отмечает, что Вашингтон остаётся адептом вступления Украины в НАТО, что напрямую угрожало бы России. Кроме того, президент Владимир Зеленский, по всей видимости руководствуясь поддержкой США, пошёл на нарушение Минских соглашений, которые помогли бы со временем урегулировать ситуацию в Донбассе.

В конечном итоге Восточная Европа стала плацдармом, где столкнулись интересы США и России. В ответ на исходящие со стороны Запада угрозы, президент Владимир Путин в конце февраля и объявил о начале спецоперации в Донбассе, утверждает Осаки.

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