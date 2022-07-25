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Продукция Samsung в разных сегментах на протяжёнии уже долгих лет остаётся наиболее популярной у российских потребителей. Так, среди смартфонов по итогам первых шести месяцев 2022 года вновь лидируют гаджеты от южнокорейского IT-гиганта. Такие данные приводит газета “Известия” со ссылкой на сотовых операторов.

Доля продаж смартфонов от Samsung на российском рынке составила почти 24%. И если гаджеты от этой компании традиционно занимают первое место (в первом полугодии 2021-го был точно такой же результат), то техника от Apple в этом году показала рост среди российских потребителей. С почти 19% на рынке американская компания стала третьей по популярности, потеснив с этого места Huawei. Интерес к китайскому производителю упал после того, как многие сервисы от Google стали на нём недоступны из-за санкций США – отмечают эксперты.

На втором месте по популярности ещё один китайский бренд – Xiaomi (более 22,5% на рынке). Его позиции также не изменились. Востребованность бренда эксперты объясняют стратегией, которую избрала компания. Xiaomi предлагает относительно дешёвые телефоны с хорошими характеристиками. А прибыль получает не за счёт выгоды от продажи отдельного аппарата, а за счёт огромного числа продаж.

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