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После ухода с российского рынка многих западных компаний на их место начали приходить китайские производители. Так, у некоторых ритейлеров уже стали появляться ноутбуки под китайским брендом Thunderobot. Об этом пишет газета “Известия”.

Пока речь идёт о небольшом числе моделей, однако уже к концу года их должно стать заметно больше. Кроме того, вскоре на полках российских магазинов электроники появятся настольные компьютеры и мониторы под брендом Thunderobot. Ожидается, что со временем на российский рынок зайдут и другие крупные китайские бренды электроники. Во всяком случае, такого развития событий не исключают ни ритейлеры, ни поставщики.

Бренд Thunderobot принадлежит концерну Haier. В России его продукция известна относительно хорошо. Многие магазины электроники уже длительное время торгуют холодильниками, стиральными машинами и прочей бытовой техникой под этой маркой.

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