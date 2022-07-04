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Авторизованные сервисные центры китайского IT-гиганта Huawei и южнокорейского Samsung столкнулись с дефицитом комплектующих. Не хватает экранов для смартфонов, а также аккумуляторов. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на представителей сервисов.

Из-за уменьшения числа комплектующих ремонты затягиваются. Только на ожидание того или иного элемента гаджета уходит подчас не меньше недели, говорят представители сервисов. В то же время в самих российских представительствах указанных компаний насчёт дефицита хранят молчание, отмечая, что сервисные центры работают в штатном режиме.

По мнению экспертов, на которых ссылаются “Известия”, проблема с поставками комплектующих решится не раньше осени этого года. До этого времени сроки и цены на ремонт смартфонов будут повышенными. Впрочем, у потребителей есть возможность обратиться и в неавторизованные сервисы по починке электронных девайсов. Но здесь надо быть готовым к тому, что ремонт может оказаться некачественным.

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