Шведскую компанию IKEA обвиняют в попытках уклониться от обязательств по обслуживанию своих клиентов в России. Соответствующий иск в суд уже подготовила организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Об этом пишет газета “Известия”. В иске уточняется, что ОПИ просит признать действия шведского производителя мебели противоправными.

Компания IKEA заявила об уходе с российского рынка ещё весной. На днях она объявила, что остатки продукции будут проданы в ходе онлайн-распродажи. При этом предусмотренного российским законодательством гарантийного обслуживания покупатели не получат, уточняется в иске. IKEA уже предупредила, что срок гарантии составит два месяца, однако на некоторые виды товаров он должен составлять год или даже больше, утверждают в ОПИ.

Истцы подчёркивают, что шведская компания имеет все ресурсы и возможности, чтобы оказать людям необходимые гарантийные услуги, однако просто пытается как можно скорее покинуть Россию, сбрасывая товар потребителям через онлайн-распродажу.