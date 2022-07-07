читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шведскую компанию IKEA обвиняют в попытках уклониться от обязательств по обслуживанию своих клиентов в России. Соответствующий иск в суд уже подготовила организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Об этом пишет газета “Известия”. В иске уточняется, что ОПИ просит признать действия шведского производителя мебели противоправными.

Компания IKEA заявила об уходе с российского рынка ещё весной. На днях она объявила, что остатки продукции будут проданы в ходе онлайн-распродажи. При этом предусмотренного российским законодательством гарантийного обслуживания покупатели не получат, уточняется в иске. IKEA уже предупредила, что срок гарантии составит два месяца, однако на некоторые виды товаров он должен составлять год или даже больше, утверждают в ОПИ.

Истцы подчёркивают, что шведская компания имеет все ресурсы и возможности, чтобы оказать людям необходимые гарантийные услуги, однако просто пытается как можно скорее покинуть Россию, сбрасывая товар потребителям через онлайн-распродажу.

Вам может понравиться

Вертолет и самолет, принадлежащие семье Медведчука, передали на нужды ВСУ по решению суда

Украинский суд передал частный самолет и вертолет, принадлежащие семье главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, на нужды армии, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны. Кроме того, у народного депутата «отжали» и другое

Литовкин раскрыл способны вычисления позиций, с которых ВСУ обстреливают Белгород

Владея информацией о скорости снаряда и скорости звука, можно без особого труда выяснить местоположение позиций ВСУ, с которых наносились удары по Белгороду, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне расследует два матча, в которых было забито 187 голов

Два футбольных матча, в которых было забито 187 голов, сейчас расследуют представители футбольной ассоциации Сьерра-Леоне. В заявлении говорится, что в чемпионате страны подобные договорные игры не пройдут, а виновные будут
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |