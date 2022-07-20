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Около суток добираются граждане России до южных курортов. Раньше на это уходило не более 18 часов. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков – передаёт РИА “Новости”.

Специалист отметил, что в этом году число желающих провести отпуск на юге России значительно увеличилось. Прежде всего, из-за сокращения числа полётов за рубеж. Из-за этого на российские курорты устремилось на треть больше туристов, чем годом ранее.

В то же время добраться до курортов стало целой проблемой. Традиционно в летний период на многих дорогах России идут ремонтные работы – участки дорог сужаются, время ожидания переездов через железнодорожные пути увеличивается и так далее.

В этой связи Волков высказал предложение, что в условиях повышенного спроса россиян на отдых в своей стране можно обсудить с Росавтодором график ремонта дорог, а также вероятность проводить их в ночное время.

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