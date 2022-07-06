читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Второй (после Microsoft) по величине доходов производитель программного обеспечения – компания Oracle, ранее заявившая об уходе из России, сообщила об увольнении сотрудников в стране. В корпорации уточнили, что это будет сделано 31 августа – пишет ixbt.com.

Издание уточняет, что в российском подразделении Oracle трудится около 300 человек. При этом отмечается, что увольнение, скорее всего, не станет для этих людей источником трудностей – многие найдут работу в других компаниях, уйдут на аутсорс или вовсе уедут из страны.

Oracle о приостановке работы в России официально заявила в конце марта. Однако сообщения о том, что поддержка и обслуживание российских клиентов прекращается, стали поступать ещё с начала месяца.

IT-компания известна, прежде всего, своим программным обеспечением для бизнеса и финансовых организаций. В России в числе клиентов Oracle фигурировали многие банки, в том числе и финансовый регулятор – Центробанк, а также различные ведомства и госкорпорации.

Вам может понравиться

Эксперт Борис Рожин рассказал о стратегической важности Харькова для российских ВС

В позиционных боях под Харьковом российские ВС продавливают оборону противника и заставляют его подтягивать новые силы для обороны региона. Благодаря этому союзные силы получают превосходство в боевых действиях на Донбассе,

Военный эксперт Леонков: Совсем скоро ВС РФ найдут управу на РСЗО HIMARS

Каждый месяц российской спецоперации на Украине ВСУ посвящали какой-то из разновидностей западного «чудо-оружия». Сперва это были беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», потом противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, а сейчас

Литовкин раскрыл способны вычисления позиций, с которых ВСУ обстреливают Белгород

Владея информацией о скорости снаряда и скорости звука, можно без особого труда выяснить местоположение позиций ВСУ, с которых наносились удары по Белгороду, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |