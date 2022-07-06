Второй (после Microsoft) по величине доходов производитель программного обеспечения – компания Oracle, ранее заявившая об уходе из России, сообщила об увольнении сотрудников в стране. В корпорации уточнили, что это будет сделано 31 августа – пишет ixbt.com.

Издание уточняет, что в российском подразделении Oracle трудится около 300 человек. При этом отмечается, что увольнение, скорее всего, не станет для этих людей источником трудностей – многие найдут работу в других компаниях, уйдут на аутсорс или вовсе уедут из страны.

Oracle о приостановке работы в России официально заявила в конце марта. Однако сообщения о том, что поддержка и обслуживание российских клиентов прекращается, стали поступать ещё с начала месяца.

IT-компания известна, прежде всего, своим программным обеспечением для бизнеса и финансовых организаций. В России в числе клиентов Oracle фигурировали многие банки, в том числе и финансовый регулятор – Центробанк, а также различные ведомства и госкорпорации.