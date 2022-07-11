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Российские власти уже утвердили для Харькова государственную символику и это точно будет не трезубец, а двуглавый орел, пишет издание «Свободная пресса». Именно поэтому украинская армия сейчас где на добровольных началах, а где и принудительно мобилизует новых бойцов в прифронтовых областях.

Авторы публикации ссылаются на аналитиков ISW, которые заявляют о затишье на фронте после убедительной победы ВС РФ в «Северодонецкой петле». Не исключено, что Россия проводит перегруппировку, чтобы установить контроль над всей территорией Донбасса. После чего начать наступление на Харьковскую область и, собственно, на сам областной центр.

Двуглавый орел, который уже определен властями РФ в качестве символики для Харькова, показывает, насколько важным является этот город для Кремля, а также однозначно определяет принадлежность региона.

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