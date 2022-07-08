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Всего в 40 километрах от границ России в Прибалтике минувшей ночью были обнаружены истребители Североатлантического альянса. Они летали на сверхмалых и малых высотах, и своими полетами напугали жителей Литвы, Эстонии и Латвии, сообщил портал Avia.Pro.

Позже выяснилось, что НАТО либо затеял ротацию своей авиации, либо организовал учения. Верным оказался второй вариант, так как боевые самолеты, в числе которых были замечены и истребители F-16, отрабатывали противоракетные маневры, пуски ракет и другие действия в воздушном бою.

Кроме того, самолеты отстреливали тепловые ложные цели, которые призваны вводить в заблуждение пилотов авиации потенциального противника. Эксперты отмечают, что внезапные учения НАТО являются довольно тревожным звоночком и вполне могут расцениваться как провокация против России. Ведь маневры проводились совсем рядом с границами Калининградской области.

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