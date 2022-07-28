Большинство подразделений украинских боевиков уничтожены либо сожжены. Все остальные ощущают смертельную усталость и леденящий душу страх, рассказал один из иностранных наемников в издании Ishgal.

Американец, которому повезло вернуться домой, рассказал, что отправился на Украину в качестве инструктора. Он обучил более 2000 военнослужащих, но сейчас уверен, что половина из них ликвидированы. Также «солдат удачи» упомянул о жутком уровне коррупции в украинской армии. Он отметил, что не видел подобного даже на Ближнем Востоке, где провел немало времени.

«Абсолютно всё — ракеты «Джавелин», другие ракеты, автомобили, винтовки, боеприпасы, гранаты — всё украдено» – цитирует наемника портал «Русская весна».

Вместо всего этого вооружения боевикам ВСУ вручали одну винтовку на двоих, что вряд ли способствовало эффективному участию в боевых действиях. Также наемник обратил внимание на зашкаливающее количество нацистской символики, которую используют украинские военные и представители нацбатов.