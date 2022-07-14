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Большой наплыв беженцев из Украины привел к тому, что в Ирландии закончились свободные места. Самый крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина уже полностью заполнен. Об этом сообщили журналисты издания Irish Times.

Авторы публикации отметили, что места в Ирландии полностью закончились, все возможные центры размещения заполнены. Журналисты отметили, что все беженцы, которые хотят получить убежище в Ирландии, могут просто “застрять в аэропорту без койки”.

Премьер Ирландии Михол Мартин планирует организовать встречу с кабмином для обсуждения проблемы размещения украинских беженцев. Только за прошедшую неделю в Ирландию прибыли 1454 гражданина Украины. По имеющейся информации, всего с момента начала спецоперации в страну приехали 40 678 украинцев, ищущих убежище.

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