Как минимум три иранских беспилотника Ababil-2 атаковали базу турецких ВС в Бамарни, рассказал портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что три дрона-камикадзе видны на кадрах записи, однако на самом деле их было гораздо больше.

Они ссылаются на иракских курдов, сообщивших, что по турецкой базе был запущен целый рой барражирующих боеприпасов, причем атака производилась со всех направлений одновременно. Это позволило исключить перехват беспилотников и существенно повысить мощность удара и его разрушительную силу.

Сообщается также, что турецкие войска незаконно оккупировали военную базу в Бамарни, из-за чего она стала легитимной целью для курдов. Багдад неоднократно требовал у Анкары вывести свои войска, однако она игнорирует такие призывы. Именно поэтому он периодически атакует объект. На этот раз по нему было произведено не менее 14 ударов. Турецкая сторона пока не дает официальных комментариев по этому поводу.