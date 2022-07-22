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Многочисленные иностранные наемники, которые толпами ехали на Украину воевать против ВС РФ, сейчас признаются, что попали в настоящий ад на земле. Эйфория от успехов в первые пару месяцев улетучилась, морально-психологическое состояние как «солдат удачи», так и украинской армии подорван беспрерывными артиллерийскими дуэлями, пишет американское издание NBC News.

Наемники рассказывают, что артиллерийские обстрелы российских войск, которые выпускают в восемь раз больше снарядов, чем украинские боевики, являются самым адским впечатлением за всю наполненную многочисленными сражениями жизнь. Пока подразделения ВСУ пытаются вычислить цели, вокруг них постоянно разрываются все новые и новые боезаряды, из-за чего практически невозможно поднять голову из окопа.

«Отчаявшихся и разочарованных прибавилось, причем отчасти из-за того, как воюют русские», – заявил Рипли Роулингс, который раньше служил в морской пехоте США, а сейчас поставляет наемникам боеприпасы.

По его словам, почти половина подразделений, которые получают от него патроны и снаряды, уже понесли крупные потери. ВСУ, по самым скромным подсчетам, теряет убитыми около 200 военнослужащих ежедневно, что является колоссальной цифрой. Это сильно подрывает боевой дух «серых гусей». Кроме того, они раздражены «советскими стратегиями», которые использует командование украинской армии, отсутствием связи между подразделениями и их координации, постоянными перебоями со снабжением.

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