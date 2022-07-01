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Власти Северной Кореи разобрались, откуда в стране взялся коронавирус. О первых случая заражения ковидом в КНДР стало известно в начале мая. К настоящему времени в стране зафиксировано уже более 4,7 миллионов случаев заражения.

Причиной эпидемии стал контакт двух жителей страны с “инородными объектами”. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется.

СМИ КНДР сообщает, что с “инородными объектами” контактировали 18-летний солдат и ребёнок в Ипхо-ри. По данным властей Северной Кореи, контакты произошли в конце апреля, после чего коронавирус был разнесён по территории всей страны.

Уточняется, что власти КНДР называют пациентов с коронавирусом “заболевшими лихорадкой”. Специалисты предполагают, что у страны недостаточно оборудования и ресурсов, чтобы подтверждать заражение ковидом.

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