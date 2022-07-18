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Исследователи из Индийского технологического института в Канпуре разработали биоразлагаемую пленку из морских водорослей, которая эффективно приглушает шумы в слышимом людьми частотном диапазоне. Об этом сообщает портал NatureWorld News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Большинство различных объектов, окружающих современного человека, от квартир до самолетов, в настоящее время строятся с применением звукопоглощающих материалов, чтобы уменьшить и без того многочисленные фоновые шумы повседневной жизни. Материалы, которые могут приглушать звуки разговоров людей, движения транспорта и музыки, как правило, изготавливаются из полиуретана и других полимеров, получаемых из сырой нефти или сланцевого газа.

Акустические панели из пеноматериала являются распространенным решением, они имеют разную толщину, адаптированную к конкретным звуковым требованиям. Однако эти материалы впоследствии крайне сложно перерабатывать или разлагать.

Чтобы избежать вредных для экологии последствий, многие исследователи создают более экологичные и биоразлагаемые звукопоглощающие альтернативы. Но пока что многие подобные современные варианты сделаны из растительных волокон, которые неэффективно гасят шумы в наиболее востребованном диапазоне звуковых частот или слишком толсты или громоздки для изготовления.

Чиндам Чандрапракаш и его коллеги из Индийского технологического института в Канпуре задались целью разработать биоразлагаемый материал растительного происхождения, который был бы прост в производстве и мог бы максимально поглощать заданный диапазон звуков.

Индийские исследователи изготовили тонкие пленки агара – желеобразного вещества, полученного из морских водорослей, вместе с другими добавками растительного происхождения, а затем варьировали как толщину, так и пористость полученных звукоизолирующих пленок. Ученые протестировали, насколько хорошо их пленки приглушают звук на различных частотах – от низкого басового гудения до резкого пронзительного крика.

Эти эксперименты показали, что пористые пленки, изготовленные с самой высокой концентрацией агара, обладают самыми высокими звукопоглощающими свойствами и действуют аналогично традиционным акустическим пенам. В дальнейшем исследователи планируют изучить способы модификации агаровых пленок, чтобы придать им другие желаемые свойства, такие как огнестойкость, и намерены разработать и изучить другие пленочные материалы биологического происхождения.

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