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Радикальным способом решили потребовать продолжения образования студенты-медики из Индии, которые были вынуждены покинуть Украину, где обучались в местных вузах. В Дели молодые люди устроили пятидневную голодовку – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телеканал NDTV.

Студенты потребовали от правительства, чтобы власти предоставили им места в индийских медицинских вузах в порядке исключения. В противном случае несколько лет обучения будут потрачены впустую, уверяют студенты и их родители.

Всего с Украины после начала специальной военной операции России в Донбассе вывезли на родину 18 тысяч индийских студентов, обучавшихся в медицинских вузах. Однако такого количества мест в университетах Индии власти страны предоставить не в состоянии. Тем более, что основная часть эвакуированных студентов – учащиеся последних курсов, которые практически закончили своё обучение, но не успели получить документы об образовании.

Пока ситуация далека от разрешения, подчёркивают индийские СМИ. При этом тревогу молодых людей можно понять, так как профессия врача в Индии считается одной из наиболее престижных, сообщают журналисты.

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