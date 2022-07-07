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Поддержка качества муки и других изделий из пшеницы. Такой причиной объясняют индийские власти введение ограничений на экспорт муки и крупы из страны. Соответствующие меры начинают действовать с 12 июля – сообщает РИА “Новости”.

Это уже не первая мера, на которую власти Индии идут на фоне скачка мировых цен на продовольствие. В середине мая из страны запретили вывозить пшеницу, чтобы сдержать её стоимость на внутреннем рынке. Ограничения на экспорт муки и круп, в том числе манки, также связаны с колебаниями цен на рынке и появлением новых игроков на нём. Отмечается также, что в этой связи уже возникли проблемы с качеством продукции.

Вывозить указанные товары из Индии после введения ограничений можно будет только, если соответствующие договоры был заключены до решения властей снизить экспорт, а также, если погрузка товаров уже началась или они переданы таможне.

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