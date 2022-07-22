Педофилы из Великобритании “организовали туры” в Польшу якобы для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины. Как минимум с десяток британских граждан, которые ранее были осуждены за сексуальные преступления против половой неприкосновенности детей, побывали в Восточной Европе. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на правоохранительные органы Великобритании.

Уточняется, что осуждённые ранее мужчины должны были предупредить польские власти при въезде в страну о том, за какие преступления были осуждены, однако этого не сделали. Все они посещали Польшу в течение полутора месяцев после начала специальной военной операции в Донбассе. Оставшиеся в Польше британские педофилы теперь должны покинуть страну – таково распоряжение властей. Всех их уже выявили и провели соответствующие беседы. Впрочем, сами мужчины уверяют, что никаких преступлений в Польше не совершали, а приехали исключительно из благих намерений помогать людям.

После начала специальной военной операции в Донбассе, территорию Украину покинули миллионы беженцев. По данным, которые приводит Independent, в Польше сейчас находится около 5 тысяч украинских детей без сопровождения взрослых.

С конца февраля беженцы из Украины отправились, в основном, в приграничные со страной государства: Россию, Польшу, Германию и другие. Впрочем, некоторые украинцы с начала боевых действий уехали подальше из страны – в Великобританию, Францию, США и так далее.