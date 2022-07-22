читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Педофилы из Великобритании “организовали туры” в Польшу якобы для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины. Как минимум с десяток британских граждан, которые ранее были осуждены за сексуальные преступления против половой неприкосновенности детей, побывали в Восточной Европе. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на правоохранительные органы Великобритании.

Уточняется, что осуждённые ранее мужчины должны были предупредить польские власти при въезде в страну о том, за какие преступления были осуждены, однако этого не сделали. Все они посещали Польшу в течение полутора месяцев после начала специальной военной операции в Донбассе. Оставшиеся в Польше британские педофилы теперь должны покинуть страну – таково распоряжение властей. Всех их уже выявили и провели соответствующие беседы. Впрочем, сами мужчины уверяют, что никаких преступлений в Польше не совершали, а приехали исключительно из благих намерений помогать людям.

После начала специальной военной операции в Донбассе, территорию Украину покинули миллионы беженцев. По данным, которые приводит Independent, в Польше сейчас находится около 5 тысяч украинских детей без сопровождения взрослых.

С конца февраля беженцы из Украины отправились, в основном, в приграничные со страной государства: Россию, Польшу, Германию и другие. Впрочем, некоторые украинцы с начала боевых действий уехали подальше из страны – в Великобританию, Францию, США и так далее.

Вам может понравиться

Шурыгин назвал главную цель заявлений Киева о “скором контрнаступлении” ВСУ

Поражения Киева под Лисичанском и Северодонецком «уронили» боевой дух ВСУ и морально-психологическое состояние особо «упоротых» националистов. Чтобы смягчить последствия, командование украинской армии и руководство страны пробавляется громкими заявлениями о скором

В плен военнослужащим НМ ДНР попал боевик украинского нацбата “Кракен”

Киев все же перебросил в район Северска подразделения националистического батальона «Кракен» (запрещен в России) из-под Харькова. Эту информацию подтвердили Народной милиции ЛНР, которые взяли в плен одного из боевиков этого

Hasta la vista, baby: Борис Джонсон фразой Терминатора попрощался с палатой общин

Свое последнее выступление в палате общин в качестве премьер-министра Борис Джонсон завершил знаменитой фразой Терминатора «Аста ла виста, бэби» и сорвал бурные продолжительные аплодисменты. Он отметил, что свою миссию считает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |