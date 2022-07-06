На Украине продолжают отказываться от общей с Россией истории. Волна дерусификации докатилась до консерватории, которая расположена в Киеве. Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского рекомендовали убрать имя русского композитора из названия. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что такое решение принял Экспертный совет при Минкульте страны. Он постановил, что решение о переименовании учреждения должны рассмотреть работники и руководство консерватории. Об их реакции на рекомендацию Министерства культуры пока ничего не сообщается.

Переименования улиц, объектов и учреждений, названия которых так или иначе связаны с Россией, на Украине идёт уже несколько месяцев. Между тем и среди украинских деятелей подчас раздаются критические замечания по поводу дерусификации. В частности, многие указывают на то, что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие русские писатели, композиторы и иные выдающиеся личности не имеют ничего общего с текущей ситуацией в стране.